12:03, 03 сентября 2017

Тело изрезанного мужчины обнаружили в иномарке на юге Москвы

Теги:  убийство  Происшествие  москва

В Москве на Варшавском шоссе в припаркованном автомобиле Audi A8 следователи обнаружили труп мужчины средних лет с ножевыми ранениям на шее и спине. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту обнаружения трупа мужчины в машине на юге столицы, передает агентство "Москва".

В припаркованном автомобиле Audi A8 в ночь с 1 на 2 сентября был обнаружен труп мужчины 40-45 лет с колото-резаными ранениями в области шеи и спины.

В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливает личность погибшего и мотивы преступников. Назначена судебная экспертиза.

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