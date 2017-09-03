Тело изрезанного мужчины обнаружили в иномарке на юге Москвы
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В Москве на Варшавском шоссе в припаркованном автомобиле Audi A8 следователи обнаружили труп мужчины средних лет с ножевыми ранениям на шее и спине. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве по факту обнаружения трупа мужчины в машине на юге столицы, передает агентство "Москва".
В припаркованном автомобиле Audi A8 в ночь с 1 на 2 сентября был обнаружен труп мужчины 40-45 лет с колото-резаными ранениями в области шеи и спины.
В настоящий момент выясняются обстоятельства произошедшего, устанавливает личность погибшего и мотивы преступников. Назначена судебная экспертиза.
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