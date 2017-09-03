Трамп планирует разорвать соглашение о свободной торговле с Южной Кореей
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США могут выйти из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей, на этом настаивает президент Дональд Трамп. Это решение может сильно ударить по отношениям Сеула и Вашингтона в момент кризиса на Корейском полуострове.
Президент США Дональд Трамп поручил своим советникам подготовить процедуру выхода из соглашения о свободной торговле с Южной Кореей, об этом пишет газета The Washington Post.
Это решение должно стать выполнением предвыборных обещаний американского лидера о недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных партнеров США.
Предполагаемый выход США из соглашения может сильно ударить по отношениям с Южной Кореей, которая является основным союзником США в ситуации вокруг КНДР. Против решения Трампа выступили советник по национальной безопасности Герберт Макмастер, министр обороны Джим Мэттис и директор национального экономического совета Гэри Кон.