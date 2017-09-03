Москва призвала США одуматься и немедленно вернуть дипсобственность
В МИД России призвали США немедленно одуматься и вернуть захваченные дипломатические объекты, иначе на Вашингтон ляжет вся ответственность за деградацию российско-американских отношений, от которых зависит состояние международная стабильность и безопасность.
Москва обвинила США в захвате зданий генконсульства России в Сан-Франциско и торговых представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке, об этом сообщили в МИД России.
Ведомство призвало США немедленно одуматься и вернуть захваченные дипломатические объекты. В противном случае, на Вашингтон ляжет вся вина за ухудшение российско-американских отношений, от которых зависит международная стабильность и безопасность.
МИД России расценил действия США как "откровенно враждебный акт и грубейшее нарушение Вашингтоном международного права".
Ранее Госдеп США назвал обыски в дипломатических представительства России "обходом" и "инспекцией", но не обысками, на чем настаивает российская сторона.
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