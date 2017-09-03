Россия уничтожила все боеприпасы с люизитом

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Россия полностью уничтожила боеприпасы с люизитом - боевым отравляющим веществом кожно-нарывного действия. Сообщается, что к концу сентября страна полностью избавиться от химического оружия в рамках выполнения обязательств по международной Конвенции о запрете химоружия.

В России уничтожили все боеприпасы с отравляющим веществом люизит, который при попадании на кожу человека вызывает язвы, нарывы и отравляет организм, сообщает "Интерфакс".

"На последнем российском объекте по хранению и уничтожению химического оружия "Кизнер" сегодня завершено уничтожение химических боеприпасов, снаряженных отравляющим веществом люизит", - сообщили в Федеральном управлении по безопасному хранению и уничтожению химического оружия.

До этого в России ликвидировали запасы иприта, зарина, зомана. По информации ведомства, осталось уничтожить партию химических боеприпасов с отравляющим веществом типа "ви-викс".

Москва намерена уничтожить все запасы химического оружия к концу сентября 2017 года в рамках исполнения обязательств перед международной Конвенцией о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. США ликвидируют свои запасы до 2023 года.

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