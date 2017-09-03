Путин прибыл в Китай на саммит БРИКС

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Президент России Владимир Путин прилетел в Китай для участия в саммите стран БРИКС. Первой официальной встречей российского лидера станут переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Ожидается, что они обсудят корейский и сирийский вопросы, а также реализацию совместных проектов.

Несколько часов назад самолет президента России Владимира Путина приземлился в аэропорту города Сямэнь, передает "ТВ Центр". Основные мероприятия саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) стартуют завтра. Сегодня российский президент встретился со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Среди тем переговоров - кризис на Корейском полуострове, сирийское урегулирование и реализация совместных проектов, которые были достигнуты во время июльского визита китайского лидера в Москву. Владимир Путин поблагодарил за приглашение посетить Сямэнь и отметил, что город производит незабываемое впечатление.

"Я очень рад возможности сегодня в рамках рабочего визита, организованного в преддверии БРИКС, обменяться мнениями о том, как исполняются те планы, которые мы с вами наметили в ходе вашего визита в Российскую Федерацию", - заявил Путин.

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин отметил, что необходимо запустить "корабль китайско-российских отношений на полных парусах", укрепляя стабильность в регионе и в мире в целом.