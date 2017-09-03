СМИ: колумбийские повстанцы убили взятого в заложники россиянина

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Повстанцы в Колумбии заявили, что убили россиянина Арсена Воскаяна, который находился у них в плену. По информации, Reuters, он был убит еще в апреле при попытке бегства. Посольство России в Боготе занялось проверкой сведений.

Посольство России в Колумбии начало проверку информации, согласно которой колумбийские повстанцы убили россиянина Арсена Воскаяна при попытке бегства из плена, сообщает ТАСС.

Ранее агентство Reuters сообщило, что колумбийские повстанцы Армии национального освобождения (ELN) в 2016 году похитили россиянина Арсена Воскаяна, которого обвинили в нелегальном сборе ядовитых лягушек. В апреле 2017 года Воскаян пытался бежать из плена, но был убит.

Сообщается, что данный инцидент может негативно отразиться на переговорах между повстанцами и правительством Колумбии о прекращении 53-летней войны.