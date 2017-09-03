В Москве временно перекроют участок Фрунзенской набережной

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С 7 до 18 сентября участок Фрунзенской набережной будет перекрыт из-за проведения IV всеармейского фестиваля "Армия России -2017". Также 16 и 17 сентября будет полностью запрещено движение напротив комплекса зданий Минобороны России.

В Москве на участке Фрунзенской набережной будет ограничено из-за проведения IV всеармейского фестиваля "Армия России -2017", сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

Ограничение будет введено на одной полосе с 6:00 7 сентября до 23:59 18 сентября на участке набережной от улицы Тимура Фрунзе до улицы 1-я Фрунзенская.

Также с 12:00 16 сентября до 5:00 17 сентября будет полностью перекрыто движение напротив комплекса зданий Министерства обороны России.