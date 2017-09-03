Ядерное испытание КНДР стало самым мощным за последнее время

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По данным ОДВЗЯИ, новое ядерное испытание Северной Кореи стало самым мощным за последнее время. Действия Пхеньяна осудили в Евросоюзе, ОБСЕ, США и России. Ранее КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы, которую можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету.

Новое ядерное испытание Северной Кореи стало самым мощным в истории страны, об этом заявили в Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ), передает РИА Новости.

В российском МИД назвали испытание взрывного устройства КНДР действием, подрывающим режим нераспространения ядерного оружия, которое чревато серьезными последствиями для самого Пхеньяна.

В свою очередь канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступили за ужесточение санкций ЕС против КНДР. Свою обеспокоенность выразил также председатель ОБСЕ Томас Гремингер. В ЕС назвали испытания серьезной провокацией и угрозой безопасности.

Президент США Дональд Трамп, комментируя испытания Пхеньяна, заявил, что КНДР продолжает оставаться опасной и враждебной по отношению к США страной. Кроме того, американский лидер в очередной раз упрекнул Китай в том, что он безуспешно пытается помочь в решении северокорейской проблемы.

3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы, которую можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету. В свою очередь Южная Корея и Китай зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6, которые, по их мнению, были связаны с действиями Пхеньяна.