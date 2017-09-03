На Кубани подросток жестоко убил своего одноклассника

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Накануне Дня знаний 12-летний школьник на глазах у сверстников избил одноклассника металлической трубой. От полученных травм ребенок скончался на месте. Уголовное дело взято на особый контроль центрального аппарата СК.

В Краснодарском крае следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 13-летнего подростка, сообщается на сайте СУ СКР по региону.

Трагедия произошла вечером 31 августа в Славянском районе. В ходе возникшего конфликта 12-летний школьник избил металлической трубой своего 13-летнего одноклассника, от чего он скончался на месте. После преступления нападавший ушел вместе со "свидетелями произошедшего".

На данный момент решается вопрос о помещении подозреваемого в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей, поскольку он еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Расследование уголовного дела находится на контроле центрального аппарата СК. По данным РИА Новости, детский омбудсмен Анна Кузнецова намерена приехать в Краснодарский край, чтобы разобраться в деталях трагедии.

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