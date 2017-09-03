Власти Москвы прокомментировали митинг у посольства Мьянмы

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Около 800 человек собрались у посольства Мьянмы в центре столицы в поддержку мусульман рохинджа, которых власти азиатской республики отказываются признавать своими гражданами. Полиция осуществляет охрану общественного порядка, власти Москвы заявили, что обстановка у посольства спокойная.

Власти Москвы прокомментировали несанкционированный митинг в центре столицы возле посольства Мьянмы, где собралось около 800 мусульман в поддержку единоверцев рохинджа, сообщает "Росбалт".

"В полном объеме обеспечивается безопасность. Люди выражают свои эмоции, но никаких плакатов и противоправных действий нет. Ситуация находится под контролем", - сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

В полиции заявили, что никаких нарушений общественного порядка не зафиксированы .

У здания посольства на Большой Никитской улице собрались около 800 человек в поддержку мусульман рохинджа, которых власти Мьянмы не хотят признавать своими гражданами, считая их мигрантами из Бангладеш.

По данным Reuters, 1 сентября в результате столкновения правительственных войск Мьянмы и боевиков рохинджа погибли почти 400 человек.