В конфликте со стрельбой на западе Москвы пострадали четыре человека

Теги: стрельба Происшествие москва

На Новоорловской улице неизвестный открыл стрельбу из травматического пистолета. Пострадали четыре человека, одному потребовалась госпитализация. Сотрудники полиции объявили стрелявшего в розыск. По предварительным данным, конфликт произошел из-за женщины.

Четыре человека пострадали в результате стрельбы их травматического пистолета на западе Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

На Новоорловской улице между группой лиц произошел конфликт, который закончился стрельбой из травматического пистолета.

В результате инцидента пострадали четыре человека. Одному потребовалась госпитализация, травмы остальных трех не представляют опасности для жизни и здоровья.

Полиция проводит проверку и устанавливает местонахождение стрелявшего. По предварительным данным, конфликт произошел из-за женщины передает ТАСС.

Читайте также:

На Кубани подросток жестоко убил своего одноклассника

Тело изрезанного мужчины обнаружили в иномарке на юге Москвы

Следствие назвало две причины крушения Ан-2 в Подмосковье