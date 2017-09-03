На ликвидацию последствий урагана "Харви" потребуется до $180 млрд

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На ликвидацию последствий наводнений в Техасе, вызванных ураганом "Харви" потребуется от 150 до 180 миллиардов долларов. Эта стихия оказалась более разрушительной, чем ураган "Катрина", обрушившийся на Луизиану в 2005 году. Тогда для восстановления штата потребовалось 120 миллиардов долларов.

Восстановительные работы после урагана "Харви" обойдутся США дороже, чем ликвидация последствий после урагана "Катрина" в 2005 году, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Техаса Грегга Эбботта.

На восстановление штата после "Харви" необходимо от 150 до 180 миллиардов долларов, в то время на ликвидацию последствий удара "Катрины" в Луизиане потратили 120 миллиардов долларов. Губернатор отметил, что площадь территории и численность населения в Техасе больше, чем в Луизиане.

Стихия ударила по Техасу в ночь на 26 августа. Погибли, по меньшей мере, 50 человек, ураган и наводнения повредили более 100 тысяч домов. "Харви" назвали самым сильным ураганом за последние 12 лет.

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