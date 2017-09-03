28 машин столкнулись под Воронежем
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В Воронежской области водитель грузовика спровоцировал массовое ДТП с участием 28 автомобилей. Одна из машин загорелась, пострадал трехлетний ребенок, его доставили в больницу.
В Бобровском районе Воронежской области столкнулись 28 автомобилей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Массовая авария произошла на 631-м километре трассы М4 "Дон". По предварительной информации, водитель грузовика неправильно выбрал скоростной режим и спровоцировал ДТП. Одна из машин загорелась.
В результате инцидента пострадал трехлетний ребенок, его доставили в больницу.
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