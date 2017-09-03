18:28, 03 сентября 2017

28 машин столкнулись под Воронежем

Теги:  ДТП  пострадавшие  воронеж

В Воронежской области водитель грузовика спровоцировал массовое ДТП с участием 28 автомобилей. Одна из машин загорелась, пострадал трехлетний ребенок, его доставили в больницу.

В Бобровском районе Воронежской области столкнулись 28 автомобилей, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональное управление ГИБДД.

Массовая авария произошла на 631-м километре трассы М4 "Дон". По предварительной информации, водитель грузовика неправильно выбрал скоростной режим и спровоцировал ДТП. Одна из машин загорелась.

В результате инцидента пострадал трехлетний ребенок, его доставили в больницу.

Читайте также:

В Подмосковье автомобиль сбил пешехода и попал под грузовик

Трое детей погибли в результате ДТП в Краснодарском крае

В Москве автомобиль сбил женщину с ребенком

Другие новости

В других СМИ