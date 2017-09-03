Кремль призвал к дипломатическому решению проблемы КНДР

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Владимир Путин и Си Цзиньпин призвали к сдержанности и политико-дипломатическому разрешению конфликта на корейском полуострове, стороны договорились согласовывать действия по денуклеаризации КНДР. Ранее Северная Корея заявила об успешном испытании водородной бомбы, которую можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету.

Лидеры России и Китая, Владимир Путин и Си Цзиньпин, призвали не допустить хаос в мире из-за ядерных испытаний КНДР и призвали мировое сообщество к сдержанности, передает ТАСС слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Россия и КНР настаивают на политико-дипломатическом разрешении конфликта и намерены согласовывать действия по денуклеаризации КНДР. Песков отметил, что Россия готова к диалогу со всеми странами, чтобы найти меры воздействия на КНДР, однако напомнил, что санкционное давление на КНДР не принесло положительных результатов.

Путин также обсудил по телефону северокорейский конфликт с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Ядерные испытания КНДР подрывают глобальный режим нераспространения и создают угрозу стабильности, отметили политики.

3 сентября КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы, которую можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету. В свою очередь Южная Корея и Китай зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,6, которые, по их мнению, были связаны с действиями Пхеньяна.

Организация договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) сообщила, что новое ядерное испытание Северной Кореи стало самым мощным за последнее время.