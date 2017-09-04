Ассанж: Трампа сместят, если он прекратит торговлю с Китаем

Теги: В мире китай сша трамп ассанж

Основатель сайта WikiLeaks считает, что Дональда Трампа сместят с должности президента США, если он прекратит торговлю с Китаем. Об этом Джулиан Ассанж написал в своем Twitter. Ранее Трамп говорил, что США могут прекратить торговлю со странами, которые "ведут бизнес" с КНДР.

Создатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что президент США Дональд Трамп будет смещен с должности, если американский лидер прекратит торговлю с Китаем. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

90% of North Korea's trade is with China. If Trump blocks $650B of US trade with China he'll be deposed immediately. https://t.co/gSrVc10uos — Julian Assange ���� (@JulianAssange) 3 сентября 2017 г.

"90% торговли КНДР ведется с Китаем. Если Трамп перекроет торговлю США с Китаем в 650 миллиардов долларов, то будет немедленно смещен", - приводит слова Ассанжа Газета.ru.

Ранее Трамп в очередной раз упрекнул Китай в том, что он безуспешно пытается помочь в решении северокорейской проблемы. По словам американского лидера, США могут прекратить торговлю со странами, которые "ведут бизнес" с Северной Кореей.

Читайте также:

Трамп планирует разорвать соглашение о свободной торговле с Южной Кореей

Трамп требовал дать ему роль в фильмах, которые снимались в его зданиях

Трамп 18 сентября обсудит с мировыми лидерами реформу ООН

Трамп лично принял решение о закрытии российского консульства в Сан-Франциско

СМИ: Трамп крайне недоволен работой Тиллерсона