Ассанж: Трампа сместят, если он прекратит торговлю с Китаем

Создатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что президент США Дональд Трамп будет смещен с должности, если американский лидер прекратит торговлю с Китаем. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

90% of North Korea's trade is with China. If Trump blocks $650B of US trade with China he'll be deposed immediately. https://t.co/gSrVc10uos