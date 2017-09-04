Глава СБУ обвинил ФСБ в организации терактов на Украине
Теги: Политика фсб терроризм россия украина сбу
Глава СБУ Василий Грицак в своем обращении к руководителю ФСБ Александру Бортникову обвинил российские спецслужбы в организации терактов на Украине. Грицак нашел "российский след" в терактах в Одессе, Херсоне и Харькове. По его словам, Москва также ищет повод начать полномасштабную военную операцию.
Глава СБУ Василий Грицак в своем обращении к директору ФСБ Александру Бортникову обвинил российские спецслужбы подготовке терактов на Украине, передает РИА Новости.
Грицак уверен, что Россия занимается организацией терактов на Украине. В частности, руководитель СБУ нашел "российский след" в терактах в Одессе, Херсоне и Харькове.
"Я к вам обращаюсь как офицер к офицеру. Даже в условиях войны есть правила, которые нельзя переходить сотрудникам спецслужб. Вы перешли все возможные черты, какие только можно перейти" – обратился он к Бортникову.
Он также заявил, что Россия ищет повод, чтобы начать полномасштабную военную операцию на территории Украины.
Ранее руководитель СБУ обвинил Россию в подготовке терактов в Москве и других российских городах, вину за которые впоследствии возложили бы на украинцев.
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