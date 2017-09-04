Совфед предложил выдворять из России за "нежелательное поведение"

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Совет Федерации готовит законопроект, по которому можно будет депортировать иностранцев из России за "нежелательное поведение", а именно за разжигание национальной и религиозной ненависти, политической розни, вмешательство в выборы и "работу извне" с молодежью. Российским гражданам может грозить административная или уголовная ответственность.

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета готовит законопроект, предусматривающий наказание за "нежелательное поведение" в России, пишет газета "Известия".

Под "нежелательным поведением" понимается разжигание национальной и религиозной ненависти, политической розни, вмешательство в выборы и "работу извне" с молодежью. Иностранцев будут выдворять из страны, российским гражданам может грозить административная или уголовная ответственность.

Согласно законопроекту, сенаторы и депутаты смогу оправлять в Генеральную прокуратуру запросы с просьбой проверить человека на "нежелательность".

По словам собеседника газеты, подобная законодательная практика есть на западе, а термин "нежелательная организация" существует в США.

Ранее в июне СФ создал временную комиссию по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Одна из ее инициатив – блокировка иностранных русскоязычных СМИ.

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