Трамп заявил о готовности применить ядерное оружие против КНДР

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Дональд Трамп заявил, что США готовы применить ядерное оружие против Северной Кореи. Об этом он рассказал во время телефонных переговоров с премьер-министром Японии. Накануне КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы, которую можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы готовы применить ядерное оружие против Северной Кореи. Об этом он рассказал во время телефонных переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

"Президент Трамп подтвердил обязательство США защищать свою территорию и союзников с использованием всего спектра дипломатических мер, обычных и ядерных возможностей", - приводит "МИР24" сообщение пресс-службы Белого дома.

В воскресенье КНДР заявила об успешном испытании водородной бомбы, которую можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету. Трамп, комментируя испытания Пхеньяна, заявил, что Северная Корея продолжает оставаться опасной и враждебной по отношению к США страной.

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