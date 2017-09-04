Facebook требует от "Золотой короны" безвозмездной передачи домена facebook.ru

Теги: интернет Экономика технологии бизнес россия facebook

Американская компания Facebook Inc. потребовала передать ей безвозмездно домен facebook.ru. С 2005 года он принадлежит "Центру финансовых технологий" - структуре платежной системы "Золотая корона". С недавнего времени с сайта facebook.ru идет автоматическая переадресация на сайт платежной системы.

В Facebook потребовали от российского "Центра финансовых технологий" безвозмездно передать домен facebook.ru, пишет "Коммерсант".

В письме американской компании отмечается, что Facebook Inc. является владельцем одноименной социальной сети и правообладателем товарного знака facebook в разных написаниях. Использование домена facebook.ru компания называет неприемлемым и требует передать ей его до 30 сентября, сообщив до 6 сентября о результате рассмотрения претензии.

В пресс-службе ЦФТ сообщили, что домен приобретен в 2005 году, а Facebook появился в России в 2008 году. Письмо Facebook Inc. "находится на проработке у юристов", добавили там.

По данным газеты, корпорация узнала о домене, поскольку с недавнего времени с сайта facebook.ru идет автоматическая переадресация на сайт платежной системы "Золотая корона" (структура ЦФТ).

Читайте также:

У основателя Facebook Цукерберга родилась вторая дочь

В работе Facebook и Instagram произошел масштабный сбой

Россию обвинили в шпионаже за кампанией Макрона через Facebook