Саммит БРИКС стартовал в китайском Сямэне

Теги: Политика саммит китай брикс

В Китае стартовал саммит БРИКС. Лидеры России, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР уже провели переговоры в узком составе в Сямэне. Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин, международное сообщество ждет от этого саммита единства в решении глобальных проблем. Сейчас к переговорам подключились представители бизнеса.

В китайском Сямэне открылся саммит лидеров стран БРИКС. Россию на форуме представляет президент Владимир Путин, сообщает "ТВ Центр".

Глав пяти государств встречал председатель КНР Си Цзиньпин. После традиционного фото на фоне государственных флагов лидеры провели заседание в узком составе. В повестке - ситуация в мировой экономике, глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, в частности ситуация вокруг Северной Кореи, а также национальная безопасность и развитие.

Сейчас обсуждение проходит в расширенном составе, во время которого будут подняты вопросы дальнейшего развития БРИКС. Ожидается принятие совместной декларации. В понедельник на полях саммита Владимир Путин встретится с руководителями Индии, Египта, ЮАР и Таиланда.

Накануне лидеры России и КНР провели двухсторонние переговоры. Как было заявлено, Москва и Пекин продолжат поддерживать тесный контакт в связи с очередным ядерным испытанием Пхеньяна и отреагируют на него должным образом.