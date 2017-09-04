Сирийская армия намерена через двое суток подойти к Дейр-эз-Зору

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Сирийская армия в течение двух суток достигнет города Дейр-эз-Зор, который находится под контролем террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщил губернатор административной провинции Дейр-эз-Зор Мухаммед Ибрагим Самра.

Сирийская армия в течение 48 часов достигнет города Дейр-эз-Зор, который уже несколько лет находится

под контролем террористической группировки "Исламское государство", запрещенной в России и ряде других стран. Об этом передает "ТВ Центр".

Как сообщил губернатор провинции, сейчас правительственные войска расположились в 18 километрах от окраин города. На данный момент экстремисты контролируют восточную часть Дэр-эз-Зора, а западные и южные районы, а также военный аэродром, уже находятся под защитой бойцов сирийской армии.

Тем временем, представители российского Центра по примирению враждующих сторон доставили на юг провинции Хомс очередную партию гуманитарной помощи. Вместе с конвоем в Эль-Кусайр прибыли и военные медики. Пока шла раздача продуктов, они приняли несколько десятков жителей. Этот населенный пункт находится всего в 15 километрах от границы с Ливаном.

Долгое время территория была под контролем боевиком вооруженной сирийской оппозиции и использовалась для переправки оружия и террористов в Хомс. Теперь Эль-Кусайр находится в зоне деэскалации, что позволило доставить туда помощь. Российские военные узнали о бедственной гуманитарной ситуации и было принято решение направить конвой. Всего доставлено около двух тонн грузов.