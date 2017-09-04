На Камчатке из-за мощного циклона закрылись школы

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Занятия в школах Петропавловска-Камчатского отменены в понедельник из-за мощного циклона. Непогода вызвана прохождением тайфуна Санву

В понедельник утром на Камчатку обрушился мощный циклон с дождем и ураганом. Непогода вызвана прохождением тайфуна Санву, передает "ТВ Центр".

В Усть-Большерецком и Елизовском районах ливень сопровождается шквалистым ветром. Во второй половине дня его порывы местами могут усилиться до 45 метров в секунду. У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до девяти метров.

Пока происшествий от удара стихии не зафиксировано. Жителям рекомендовано не покидать свои дома и по возможности не пользоваться транспортом. В школах Петропавловска-Камчатска и Северо-Курильска отменены занятия. Все оперативные службы региона приведены в повышенную готовность.