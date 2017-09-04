Посольские учреждения России в США не станут сокращать консульские услуги

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Консульские учреждения России в США не станут снижать интенсивность работы и сокращать консульские услуги, несмотря на действия американских властей. Об этом заявил руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин.

Сотрудники ФБР вроде бы вежливы, с улыбкой здороваются. За считанные секунды осматривают квартиры, в которых проживают российские дипломаты с семьями. Что хотят увидеть - совершенно непонятно, но настойчиво стучатся в каждую дверь. При этом знают - у россиян дипломатическая неприкосновенность, отмечает "ТВ Центр".

"Сотрудники ГК в Сан-Франциско пользуются дипломатическим иммунитетом. Его сняли с недвижимости и запретили им работать в офисных помещениях. То есть сотрудниками Генконсульства они не являются, так как по решению Вашингтона его больше не существует. С 1 сентября российская сторона уведомила США о том, что все сотрудник ГК считаются сотрудниками Посольства, командированными в Сан-Франциско. До 1 октября (дата, которую Госдеп обозначил в качестве последнего дня, когда наши сотрудники могут проживать в жилой части Генконсульства) они будут находиться именно в этом качестве", - написала в фейсбуке представитель МИД России Мария Захарова.

Практически двое суток сотрудники российского генконсульства в Сан-Франциско были заняты экстренной консервацией рабочих кабинетов. В Москве не без оснований предположили - американские спецслужбы наверное думали, что русские будут реагировать острее и, если выражаться телевизионным языком, получится хорошая картинка для американского ТВ и в угоду политикам, поддерживающим антироссийские настроения.

Непосредственно в генконсульство в Сан-Франциско спецслужбы пришли даже с лестницами. Осматривали ниши в потолках. Все снимали на видеокамеры. В Вашингтоне ФБР по аналогичному сценарию оцепило здание торгпредства и вызвало службу по взлому замков, хотя в этом явно не было необходимости. После долгих переговоров внутрь все же пустили двух российских дипломатов, чтобы они могли проследить за процедурой досмотра. Его проводил Госдеп. Но машин с надписями "Полиция" и "Секретная служба" было значительно больше. Американские власти происходящее с российской дипсобственностью назвали лишь "обходом" и "инспекцией". По мнению российского МИД, здания были захвачены.

В пятницу власти США потребовали от России закрыть генконсульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это якобы стало ответом на предложение Москвы сократить численность работников американской дипмиссии в России. Которое в свою очередь прозвучало после массовой высылки российских дипломатов из США в июле месяце. То есть не Москва изначально пошла на обострение, а Вашингтон. И продолжает накалять обстановку.

"Здесь, наверное, можно выразить глубочайшее сожаление в связи с тем, что на лицо акт попрания международного права. Идёт подрыв международного права, предпринимаются действия, которые очевидно противоречат конвенции о дипломатических сношениях. Это не может не вызывать полнейшего неприятия и глубочайшего сожаления", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ни в МИД, ни в Кремле пока не комментируют вопросы об ответных действиях. Необходим детальный анализ, а также нужно получить хоть какие-то официальные разъяснения от американской стороны. Пока их не было.

Дмитрий Гусев, Никита Васильев. "ТВ Центр".