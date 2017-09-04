В России увеличилось число долгожителей

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В нашей стране увеличилось число людей, родившихся 100 и более лет назад. Согласно статистике, за прошлый год количество долгожителей в стране возросло на 923 человека. При этом большинство из них – женщины, которые живут в городе.

В России увеличилось число людей, родившихся 100 и более лет назад. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные Росстата.

Согласно статистике, за прошлый год количество долгожителей в стране возросло на 923 человека и достигло 15 704 человек. При этом большинство из них – женщины, которые живут в городе.

По мнению экспертов, увеличение числа долгожителей в России является закономерным. Они связывают это с развитием медицины в стране. Специалисты также отметили, что за последнее время российскими учеными создаются все более эффективные медицинские препараты.

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