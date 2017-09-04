Порошенко предлагал Серебренникову снять пропагандистский фильм

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Украинский президент Петр Порошенко предлагал режиссеру Кириллу Серебренникову снять пропагандистский фильм. Об этом говорится в письме худрука "Гоголь-центра", которое по его просьбе опубликовал в Instagram немецкий актер Ларс Айдингер. Серебренников якобы попросил его опубликовать письмо в случае своего ареста.

Президент Украины Петр Порошенко предлагал российскому режиссеру Кириллу Серебренникову, который был ранее арестован по обвинению в мошенничестве, снять пропагандистский фильм. Об этом говорится в письме Серебренникова, которое опубликовал в Instagram Ларс Айдингер. Немецкий актер утверждает, что Серебренников попросил опубликовать это письмо в случае своего ареста.

"С самого начала уголовного дела я слышал различные спекуляции в свой адрес. Я даже получил предложение от президента Украины Петра Порошенко возглавить один из украинских театров и снимать пропагандистский фильм при финансовой поддержке государства", - пишет российский режиссер.

Серебренников также просит не поддаваться на провокации "некоторых политических мошенников, которые пытаются заработать деньги на любой истории, которая может быть обращена против властей". Касаясь заведенного против него уголовного дела, худрук "Гоголь-центра" выразил уверенность в том, что сможет доказать, что является порядочным человеком.

Серебренников находится под домашним арестом. Его обвиняют в организации хищения более 60 миллионов рублей, выделенных театральной компании "Седьмая студия". По делу также проходят несколько бывших сотрудников компании.

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