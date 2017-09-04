Ссора закончилась смертельной поножовщиной в ТиНАО

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В поселке Ватутинки в Новой Москве между группой лиц произошла ссора, закончившаяся поножовщиной. Один человек погиб, двух раненных доставили в больницу. Полиция объявила в розыск остальных участников конфликта, которые скрылись на желтом автомобиле с битыми стеклами.

Один человек убит и двое пострадали в результате массовой драки с использованием холодного оружия в поселке Ватутинки в ТиНАО, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел возле дома №13. Остальные участники конфликта скрылись с места происшествия на желтом автомобиле с битыми стеклами. Полиция приступила к розыску.

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