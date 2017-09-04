ЦБ отозвал лицензию у "Русского международного банка"

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Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Русского международного банка". Об этом говорится в сообщении регулятора. Решение принято из-за наличия реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков, отмечает ЦБ.

Центробанк отозвал лицензию у "Русского международного банка". РМБ занимает 137-е место в банковской системе России, говорится в сообщении регулятора.

Бизнес-модель банка была ориентирована на высокорискованное кредитование заемщиков, отмечает ЦБ. В результате банк оказался неспособен своевременно исполнять обязательства перед кредиторами. РМБ также не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Поскольку банк не предпринял мер по нормализации своей деятельности, ЦБ принял решение о выводе кредитной организации с рынка банковских услуг и назначил туда временную администрацию.

РМБ - участник системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем.

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