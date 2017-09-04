В центре Москвы в ДТП с автобусом погиб один человек. Видео

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Автомобиль Volkswagen столкнулся с рейсовым автобусом на пересечении 1-ой Тверской-Ямской и улицы Чаянова. Водитель погиб, два пассажира автобуса пострадали. На месте ДТП сильный разлив топлива. Водителям предлагают объехать участок аварии.