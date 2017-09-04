В центре Москвы в ДТП с автобусом погиб один человек. Видео
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Автомобиль Volkswagen столкнулся с рейсовым автобусом на пересечении 1-ой Тверской-Ямской и улицы Чаянова. Водитель погиб, два пассажира автобуса пострадали. На месте ДТП сильный разлив топлива. Водителям предлагают объехать участок аварии.
В центре столицы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и рейсового автобуса 101 маршрута, сообщает агентство "Москва".
Водитель легковушки погиб, еще двое пассажиров автобуса серьезно пострадали, им потребовалась медицинская помощь.
Инцидент произошел на пресечении улиц 1-ая Тверская-Ямская и Чаянова. По данным источника "Интерфакса", аварию спровоцировал водитель Volkswagen. На месте ДТП наблюдается сильный разлив топлива.
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