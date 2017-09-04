В Екатеринбурге автомобиль протаранил кинотеатр и загорелся. Видео

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Автомобиль въехал в здание киноконцертного театра "Космос" в Екатеринбурге, после чего загорелся. По данным МЧС, площадь пожара составила 30 квадратных метров. Жертв и пострадавших в результате данного происшествия нет.

В Екатеринбурге автомобиль протаранил киноконцертный театр "Космос", после чего в здании произошел пожар. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на департамент информполитики губернатора Свердловской области.

"Около шести часов утра в понедельник автомобиль протаранил входную группу "Космоса" и загорелся. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

По данным регионального управления МЧС, площадь пожара в здании составила 30 квадратных метров. В настоящее время возгорание уже ликвидировано. Со второго этажа кинотеатра эвакуировали пятерых человек.

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