Путин: темпы роста экономики России превышают 2%

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Темпы роста экономики России превышают 2%, сообщил президент Владимир Путин, выступая на саммите БРИКС в Китае. По его словам, удалось добиться рекордного снижения инфляции. Сейчас она составляет 3,5%, до конца года ожидается 3,7-3,7. Кроме того, увеличились инвестиции в основной капитал, растет торговый оборот и снижается безработица.

В китайском Сямэне открылся саммит лидеров стран БРИКС. Россию на форуме представляет президент Владимир Путин, передает "ТВ Центр".

Глав пяти государств встречал председатель КНР Си Цзиньпин. И после традиционного фото на фоне государственных флагов лидеры провели заседание в узком составе. В повестке - ситуация в мировой экономике, глобальное экономическое управление, международные и региональные конфликты, в частности ситуация вокруг Северной Кореи, а также национальная безопасность и развитие. Сейчас обсуждение проходит в расширенном составе. Перед собравшимися выступил Владимир Путин. Ожидается принятие совместной декларации.

"За последние годы отношения между государствами БРИКС приобрели характер подлинно всеобъемлющего партнёрства. Мы совместно ищем ответы на наиболее острые вызовы и угрозы миру и стабильности. Наши страны коллективно решают такие важные социально-экономические задачи, как модернизация национальной промышленности, развитие высоких технологий, а также укрепление конкуренции и повышение уровня жизни наших граждан. Хотел бы выразить признательность китайским друзьям за огромную работу по наращиванию практического взаимодействия БРИКС, за приверженность принципам преемственности и непрерывности в деятельности всех механизмов нашего объединения. Убежден, что реализация предложенных китайскими коллегами инициатив способствует дальнейшему развитию сотрудничества в рамках БРИКС", - сказал Владимир Путин.