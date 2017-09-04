Обвиняемый во взятках экс-губернатор Сахалина Хорошавин госпитализирован

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Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении крупных взяток от предпринимателей, госпитализирован в сосудистый центр областной Сахалинской больницы. Рассмотрение его дела в суде перенесено на 12 сентября.

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин, обвиняемый в получении взяток от предприниматалей, госпитализирован в сосудистый центр. Рассмотрение его дела в суде перенесено на 12 сентября, передает ТАСС.

Заседания суда уже неоднократно переносились из-за плохого самочувствия обвиняемых, напоминает агентство. Так, в начале августа в суд дважды вызвали скорую помощь.

В Южно-Сахалинске ранее начался громкий судебный процесс в отношении Хорошавина и его подчиненных. Экс-чиновник в ходе заседания не признал своей вины, потребовав предоставить вещественные доказательства получения им взяток, в том числе ручку за 36 миллионов рублей, о которой сообщал Следственный комитет.

Как утверждает прокуратура, губернатор и его подельники на протяжении шести лет брали деньги с предпринимателей Сахалина - всего на 522 миллиона рублей. Эту криминальную группировку чиновников-бизнесменов, по мнению прокуратуры, Хорошавин возглавлял лично.

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