В Хабаровске ребенка насмерть придавило детской горкой
Теги: хабаровск скр Происшествие смерть ребенок
Металлическая горка упала на восьмилетнего мальчика в Хабаровске. От полученных травм ребенок скончался в больнице. По данному факту региональное управление СКР возбудило уголовное дело.
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели восьмилетнего мальчика после падения металлической горки в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.
"Вечером в субботу на детской площадке, расположенной на территории двора дома № 58 по улице Руднева города Хабаровск, произошло падение металлической горки на восьмилетнего мальчика. От полученных телесных повреждений ребенок скончался в больнице", - говорится в сообщении.
По данным следствия, детская горка находилась в аварийном состоянии, и ее состояние не отвечало требованиям безопасности. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.
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