В Хабаровске ребенка насмерть придавило детской горкой

Теги: хабаровск скр Происшествие смерть ребенок

Металлическая горка упала на восьмилетнего мальчика в Хабаровске. От полученных травм ребенок скончался в больнице. По данному факту региональное управление СКР возбудило уголовное дело.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели восьмилетнего мальчика после падения металлической горки в Хабаровске. Об этом сообщается на сайте регионального управления СКР.

"Вечером в субботу на детской площадке, расположенной на территории двора дома № 58 по улице Руднева города Хабаровск, произошло падение металлической горки на восьмилетнего мальчика. От полученных телесных повреждений ребенок скончался в больнице", - говорится в сообщении.

По данным следствия, детская горка находилась в аварийном состоянии, и ее состояние не отвечало требованиям безопасности. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Читайте также:

Обвиняемый во взятках экс-губернатор Сахалина Хорошавин госпитализирован

В Екатеринбурге автомобиль протаранил кинотеатр и загорелся. Видео

В центре Москвы в ДТП с автобусом погиб один человек. Видео

ЦБ отозвал лицензию у "Русского международного банка"

На Камчатке из-за мощного циклона закрылись школы