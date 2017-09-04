Боевики рохинджа сожгли буддийский монастырь в Мьянме

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Боевики "Араканской армии спасения рохинджа" напали на буддийский монастырь и разрушили статуи Будды на западе Мьянмы. Там уже вторую неделю продолжаются столкновение повстанцев и правительственных войск. 3 сентября в Москве прошел несанкционированный митинг в поддержку рохинджа.

Боевики "Араканской армии спасения рохинджа" сожгли буддийский монастырь и отбили головы у статуй Будды в западном штате Ракхайн в Мьянме, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Народность рохинджа, мусульмане по вероисповеданию, составляют меньшинство в преимущественно буддийской Мьянме. Власти азиатской республики не хотят признавать их своими гражданами и считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. В результате столкновений за неделю погибли более 400 человек, 2,6 тысяч домов были сожжены.

3 сентября в Москве около 800 человек собрались на несанкционированный митинг у посольства Мьянмы в центре столицы в поддержку мусульман рохинджа. В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Мьянме, но призвали не делать поспешных выводов.