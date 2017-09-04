В Екатеринбурге задержан протаранивший кинотеатр водитель
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Правоохранительные органы задержали водителя УАЗ, который врезался в здание кинотеатра "Космос" в Екатеринбурге. По предварительным данным следствия, мужчина состоит на учете у психиатра. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
В Екатеринбурге задержан водитель автомобиля УАЗ, который врезался в здание киноконцертного театра "Космос". Об этом сообщается на сайте управления СК России по Свердловской области.
"В ходе производства неотложных следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных правоохранительными органами региона, установлен и задержан подозреваемый - 39-летний житель города Ирбит", - говорится в сообщении.
По данным следствия, мужчина состоит на учете у психиатра. В настоящее время он доставлен в одну из городских больниц с обширными ожогами. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога".
Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в здание кинотеатра "Космос" в Екатеринбурге, после чего загорелся. По данным МЧС, площадь пожара составила 30 квадратных метров. Жертв и пострадавших в результате данного происшествия нет.
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