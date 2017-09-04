Число пострадавших в смертельном ДТП в центре Москвы увеличилось до пяти
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Пять пассажиров автобуса пострадали в результате аварии в центре Москвы, сообщили в Госавтоинспекции. Движение по двум правым полосам по 1-й Тверской-Ямской улице ограничено. Столкновение автобуса, следовавшего по маршруту №101, и легкового автомобиля произошло на пересечении улицы 1-я Тверская-Ямская и улицы Чаянова.
Пять пассажиров автобуса пострадали в результате аварии в центре Москвы. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
В настоящий момент движение по двум правым полосам по 1-й Тверской-Ямской улице ограничено. Водителям предлагают объехать участок дороги, где произошла авария.
Столкновение автобуса, следовавшего по маршруту №101, и автомобиля Volkswagen произошло на пересечении улицы 1-я Тверская-Ямская и улицы Чаянова. Предварительно, аварию спровоцировал водитель легковушки.
Ранее сообщалось, что в результате аварии один человек погиб и двое пострадали.
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