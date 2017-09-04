Метро и МЦК будут работать круглосуточно в День города
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Метро и Московское центральное кольцо будут работать всю ночь на 10 сентября по случаю Дня города. Время ожидания поезда составит от 4 до 10 минут. Специально к празднику будут выпущены юбилейные проездные билеты.
Метрополитен и Московское центральное кольцо будут работать всю ночь на 10 сентября по случаю празднования 870-летия столицы, передает ТАСС.
Интервал движения поездов составит от 4 до 10 минут. Чаще поезда будут ходить по кольцу, Сокольнической, Замоскворецкой, Калужско-Рижской линиям. Реже – на МЦК, Каховской, Бутовской и участке "Киевская" - "Международная".
Ожидается, что в праздновании 870-летнего юбилея Москвы примут участие более 10 миллионов человек. Также специально ко Дню города метрополитен выпустит юбилейные проездные билеты. Они поступят в кассы 6 сентября.
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