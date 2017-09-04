Лидеры стран БРИКС осудили ядерное испытание КНДР

Теги: Политика путин китай кндр брикс

В китайском Сямэне стартовал саммит лидеров стран БРИКС. Главы России, КНР, Бразилии, Индии и Южно-Африканской республики уже провели первое рабочее заседание. Повестка очень насыщенная. Среди главных тем - ситуация в глобальной экономике, национальная безопасность и обстановка на Корейском полуострове.

Официальный старт саммиту БРИКС был дан в 10 утра по местному времени. Главы государств, входящих в объединение, сфотографировались на фоне флагов, взявшись за руки. После этого они удалились на закрытую для прессы встречу в узком составе. С глазу на глаз лидеры России, Китая, Бразилии, Индии и ЮАР обсуждали мировую экономику, международные и региональные конфликты, вопросы национальной безопасности и развития, передает "ТВ Центр".

В центре внимания и ситуация на Корейском полуострове. На полях саммита Владимир и Путин и Си Цзиньпин уже успели ее обсудить. Россия и Китай выразили твердое неприятие и осуждение ядерных испытаний, которые на днях провела Северная Корея, а говоря о денуклеаризации Корейского полуострова, стороны продемонстрировали полное согласие и понимание.

Саммит в китайском Сямэне проходит под девизом "Партнерство ради безоблачного будущего". Пять стран объединены общей идеей — конструктивное сотрудничество и неприятие тотального американского контроля в мировой финансово-экономической системе. БРИКС является альтернативным вариантом международного взаимодействия, ведь в него входят самые мощные из стремительно развивающихся стран. Пока Европа, уже порядком подуставшая от тотального контроля из-за океана, пытается вяло сопротивляться очередным антироссийским санкциям, государства БРИКС договариваются о взаимодействии. И это четко звучало во всех выступлениях лидеров на встрече в расширенном составе.

Одна из совместных целей, к которым стремятся страны БРИКС, — отказ от расчетов в долларах и переход к национальным валютам. Владимир Путин призвал активизировать работу по получению международного кредитного рейтинга Новым банком развития БРИКС. Это позволит финансовому учреждению, созданному в 2014 году, выпускать ценные бумаги на рынки государств пятерки.

Председатель КНР заявил, что Китай выделит 4 миллиона долларов на развитие проектов и поддержание стабильного функционирования Нового банка развития БРИКС. Главная задача кредитного учреждения - финансирование инфраструктурных проектов в государствах пятерки и развивающихся странах. Си Цзиньпин также заявил о готовности республики запустить программу по экономическому и техническому сотрудничеству с первоначальным бюджетом в 500 миллионов юаней.

Владимир Паутин, в свою очередь, рассказал о целом ряде крупных инвестиционных проектов, подготовленных по линии Банка развития БРИКС, некоторые из них скоро будут запущены на территории России.

На полях саммита БРИКС Владимир Путин уже успел провести двусторонние переговоры со своим китайским коллегой. Прошла двусторонняя встреча с премьер-министром Индии и состоялась беседа с президентом Египта. Впереди у российского президента еще целый ряд переговоров – с главой ЮАР и лидерами не входящих в БРИКС Таиланда и Мексики.

Лилия Акиньшина, Михаил Федоров, Сергей Милеев. "ТВ Центр", Сямэнь, Китай.