КНДР готовится к новым пускам баллистических ракет

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Военные Южной Кореи обнаружили признаки подготовки КНДР к очередным ракетным пускам, не исключены испытания межконтинентальных баллистических ракет. Не исключено, что пуски будут произведены в сторону Тихого океана.

Вооруженные силы Южной Кореи на очередной запуск Пхеньяна незамедлительно ответили масштабными учениями, передает "ТВ Центр". Эта ракета хотя и несет ядерного заряда, но, по словам южнокорейских военных, способна поразить все опасные цели на территории северного соседа, включая испытательный полигон Пангири.

"Сегодня на рассвете южнокорейская армия и ВВС совместно провели ракетные стрельбы. Их цель - наказать врага. Эта тренировка показывает нашу готовность решительно реагировать на любые провокации. Мы готовы уничтожить не только основные силы противника, но и его командные пункты", - говорит представитель объединенного комитета начальников штабов Ро Джой-Че.

Вооружается и Япония. Прежде всего, усиливает свои подразделения противовоздушной обороны. Основа системы - американсккая система "Иджис". Ее уже тестируют на военной базе "Йокота" близ Токио.

Пока военные тренируются, политики одну за другой проводят консультации. Президент Южной Кореи говорил по телефону с президентом США и премьер-министром Японии. На понедельник анонсировано новое экстренное заседание Совета безопасности ООН. На нем, в отличие от предыдущего, состоявшегося всего пять дней назад, речь пойдет об усилении санкций против Пхеньяна.

Давить на Пхеньян призывают и в Австралии. От Кореи до материка более пяти тысяч километров, но конфликт на полуострове, по всеобщему признанию, будет катастрофичным для всего Тихоокеанского региона. А такого напряжение обстановка не достигала более 60 лет.

"Приведение в чувство Северной Кореи - сейчас жизненно важный приоритет. Потенциал сделать это есть у Китая. Прежде всего, экономический. Так возьмите на себя эту ответственность - остановить Пхеньян", - заявил премьер Австралии Малькольм Тернбулл.

Призыв Австралии очевиден. Пекин - главный торговый партнер КНДР. Не исключено, что именно торговых санкций будет добиваться США в Совбезе ООН. Во всяком случае, Дональд Трамп накануне написал в соцсети о возможном прекращении торговых отношений со странами, которые ведут бизнес с Северной Кореей. Основатель сайта WikiLeaks Джуилан Ассанж тут же отреагировал: такое решение Вашингтона будет губительным для самого Трампа.

"90% торговли КНДР приходится на долю Китая. Если Трамп заблокирует торговлю США с Китаем, объем которой составляет 650 миллиардов долларов, то будет немедленно смещен", - предупредил Ассанж.

Пока же Трам в разговоре с премьером Японии подтвердил готовность применить против КНДР ядерное оружие. Что, наверняка, не осталось незамеченным в Пхеньяне. Южно-корейская разведка зафиксировала в КНДР приготовления к новому испытанию.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".