Сирийская армия готовится к освобождению Дейр-эз-Зора

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Правительственные войска при поддержке российских ВКС атакуют позиции боевиков на подступах к Дейр-эз-Зору. Город вот уже несколько лет удерживают радикалы запрещенной группировки "Исламское государство". Несмотря на сопротивление, некоторые районы уже перешли под контроль сирийской армии.

Вертолеты огневой поддержки атакуют передовые позиции террористов запрещенного "Исламского государства" на подступах к Дейр-эз-Зору, передает "ТВ Центр". Под прикрытием авиации наступают танковые батальоны. Сирийская армия готовится к решающему и, возможно, главному броску на осажденный город.

По укреплениям боевиков танки бьют уже прямой наводкой. Позиции, которые еще несколько часов назад удерживали террористы, спешат занять штурмовые группы армейского спецназа. Власти страны заявляют, что в течение 48 часов правительственные войска и ополченцы подойдут к окраинам. Главные силы уже всего в 18 километрах от города. То есть меньше чем за полчаса колонны бронетехники могут достичь последнего оплота радикалов в этой части страны.

Полукольцо вокруг города сжимается все плотнее. Боевики пока еще удерживают восточную часть. Южные и западные районы, пригороды и военный аэродром, который 3 года находился в осаде террористов, сегодня уже под контролем армии. Террористы теряют позиции не только вокруг Дейр-эз-Зора, но и в провинции Хама. Буквально накануне войска освободили не большой, но стратегически важный город Аркебат. Там, где бои стихают, начинает работать центр примирения сторон. Измученным от издевательств террористов, истощенным от голода мирным жителям, российские военные привозят продукты.

Муку, рис, сахар, которые раздают людям, при боевиках в городе не купить. Эль-Кусайр находился под властью террористов 5 лет. Впервые же дни они выгнали из своих домов более 30 тысяч граждан. Эль-Куйсар превратили не просто в мощный опорный пункт, но еще и главную базу для поставки оружия и боеприпасов. Кормить немощных стариков и малолетних детей, которые оказались невольными заложниками, никто не собирался.

Российские врачи — первые за долгие годы, к кому жители могут обратиться за помощью. При боевиках о том, чтоб получить медикаменты, можно было и не мечтать. Террористы лечили только своих сообщников.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".