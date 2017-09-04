Собянин открыл эстакады на развязке СВХ с шоссе Энтузиастов

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Сергей Собянин открыл эстакады, возведенные в рамках строительства развязки Северо-Восточной хорды и шоссе Энтузиастов.

В Москве завершилось строительство развязки Северо-восточной хорды с шоссе Энтузиастов. В понедельник там открылись две эстакады. Они связывают Перовскую улицу с проспектом Будённого, передает "ТВ Центр".

Старт движению дал Сергей Собянин. Общая протяжённость Северо-восточной хорды составит почти 30 километров. Это будет многополосная бессветофорная трасса, которая позволит равномерно распределить транспортные потоки и снизить нагрузку на соседние магистрали. Только в рамках строительства развязки с шоссе Энтузиастов планируется открыть более 10 эстакад.

"Построен, реконструирован главный ход на шоссе Энтузиастов, сделана связка между Щелковкой и шоссе Энтузиастов, проспектом Буденного и улицей Перовская, сделаны заделы для продолжения Северо-Восточной хорды и перспективной улично-дорожной сети Москвы. Так что на первом этапе сегодня мы запускаем уже несколько развязок. Некоторые будут построены и ожидаются в следующей очереди. Тем не менее, на шоссе Энтузиастов, я думаю, будет проехать несколько легче, чем было до этого. Мучения водителей, которые продолжались много лет на этом участке, заканчиваются", - сказал Собянин.