Московское метро выпустит юбилейные билеты ко Дню города

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Столичное метро выпустит специальные проездные билеты "Единый", посвященные 870-летнему юбилею Москвы. Они поступят в кассы 6 сентября. Общий тираж юбилейных проездных билетов составит 600 тысяч экземпляров.

Столичный метрополитен выпустит серию проездных билетов "Единый" с дизайном, посвященным 870-летию Москвы. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

"Ко Дню города будут выпущены тематические билеты "Единый" общим тиражом 600 тысяч экземпляров. Они поступят в кассы метрополитена в преддверии праздника, 6 сентября", - сказал заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Празднование Дня города в столице состоится 9 и 10 сентября. Ожидается, что в мероприятиях, посвященных 870-летнему юбилею Москвы, примут участие более 10 миллионов человек.

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