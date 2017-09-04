Обыски в дипмиссиях России в США назвали государственным хулиганством
США переворачивают все с ног на голову, заявляя о том, что закрытие дипмиссий России в США – это ответная мера на решения Москвы. Рябков расценил действия США как государственное хулиганство в отношении России.
США занимаются откровенным государственным хулиганством, закрывая российские дипмиссии и проводя там обыски, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Дипломат настаивает на том, что в генконсульстве России в США проходят не осмотры, а самые настоящие обыски. По его словам, американцы делают "хорошую мину при плохой игре".
31 августа США объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах. Со 2 сентября закрылись генконсульство России в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Данное решение стало ответом на предписание Москвы сократить американский дипломатический корпус.
После освобождения помещений туда пришли сотрудники ФБР с обыском. Госдеп США назвал эти меры "обходом" и "инспекцией", связанные с обеспечением безопасности. В МИД России призвали США одуматься и немедленно вернуть российские дипломатические объекты.
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