Обыски в дипмиссиях России в США назвали государственным хулиганством

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США переворачивают все с ног на голову, заявляя о том, что закрытие дипмиссий России в США – это ответная мера на решения Москвы. Рябков расценил действия США как государственное хулиганство в отношении России.

США занимаются откровенным государственным хулиганством, закрывая российские дипмиссии и проводя там обыски, заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Дипломат настаивает на том, что в генконсульстве России в США проходят не осмотры, а самые настоящие обыски. По его словам, американцы делают "хорошую мину при плохой игре".

31 августа США объявили о новых ограничениях в деятельности российских диппредставительств в Соединенных Штатах. Со 2 сентября закрылись генконсульство России в Сан-Франциско и консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Данное решение стало ответом на предписание Москвы сократить американский дипломатический корпус.

После освобождения помещений туда пришли сотрудники ФБР с обыском. Госдеп США назвал эти меры "обходом" и "инспекцией", связанные с обеспечением безопасности. В МИД России призвали США одуматься и немедленно вернуть российские дипломатические объекты.

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