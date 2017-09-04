В Москве фармацевт выпил настойку ядовитой травы вместо вина и умер

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Столичный фармацевт отравился насмерть, выпив настойку ядовитой травы вместо вина. По данному факту следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

В столице 43-летний фармацевт отравился насмерть, после того как выпил настойку ядовитой травы вместо вина. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Мужчину с диагнозом "отравление" доставили в реанимацию, где он скончался. Супруга покойного заявила, что ее муж при жизни увлекался спиртными напитками, а накануне по ошибке выпил настойку ядовитого растения, приняв ее за вино", - говорится в сообщении.

По данному факту следователи проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

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