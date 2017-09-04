ЦБ ввел механизм помощи проблемным банкам

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Центробанк запустил дополнительный механизм предоставления ликвидности для банков, испытывающих временные проблемы. Регулятор будет выделять деньги на срок до трех месяцев в случае, если банки исчерпали все возможные источники привлечения средств.

С 1 сентября Центробанк ввел дополнительный механизм предоставления ликвидности для банков, говорится в сообщении регулятора.

ЦБ будет предоставлять ликвидность в рублях на срок не более 90 календарных дней. Ставка по этим средствам будет равна действующей ключевой ставке, увеличенной на 1,75 п.п. На помощь могут рассчитывать те банки, которые исчерпали все возможные источники привлечения средств.

Для получение денег проблемный банк должен подать ходатайство в ЦБ с объяснением проблемы и "стратегией выхода", которая подтвердит способность банка решить свои проблемы.

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