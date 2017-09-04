Адвокат опроверг просьбу Серебренникова опубликовать письмо от его имени
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Адвокат Кирилла Серебренникова опроверг информацию о том, что его подзащитный передавал какое-либо письмо Ларсу Айдингеру. В публикации немецкого актера, в частности, говорится, что президент Украины Петр Порошенко предлагал Серебренникову снять пропагандистский фильм.
Адвокат Дмитрий Харитонов, представляющий интересы режиссера Кирилла Серебренникова, опроверг информацию о том, что его подзащитный передавал какое-либо письмо немецкому актеру Ларсу Айдингеру. Об этом сообщает ТАСС.
"Кирилл ничего ему не посылал и не просил ни о какой-либо помощи. Ни в этом, ни в прошлом году. Мы воспринимаем это как провокацию", - говорится в заявлении адвоката.
Ранее Айдингер опубликовал в своем Instagram письмо Серебренникова. Он утверждает, что режиссер отдал ему этот текст и попросил опубликовать, если он будет арестован.
В письме, в частности, сообщается, что президент Украины Петр Порошенко предлагал Серебренникову снять некий пропагандистский фильм.
Серебренников находится под домашним арестом. Его обвиняют в организации хищения более 60 миллионов рублей, выделенных театральной компании "Седьмая студия". По делу также проходят несколько бывших сотрудников компании.
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