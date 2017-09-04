На Украине считают убийство Вороненкова практически раскрытым

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Заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что следствие по делу об убийстве бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова почти завершено. По его словам, результаты будут раскрыты для общественности тогда, когда это "позволят интересы следствия".

Расследование убийства бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова почти завершено. Об этом в интервью Insider заявил заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин.

"Оно фактически раскрыто и, как только это позволят интересы следствия, результаты будут открыты общественности. Могу лишь сказать, что по этому убийству почти поставлена жирная точка. Ключевые моменты уже известны следствию", - сказал он.

Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице.

У убийцы Вороненкова был сообщник - Ярослав Левенец. С 2012 года он находится в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко. Его задержали 16 июля.

В декабре 2014 года Вороненков был лишен депутатской неприкосновенности в связи с уголовным делом о рейдерском захвате зданий в центре Москвы. В октябре 2016 года Вороненков эмигрировал на Украину, а в феврале 2017 года ему было предъявлено официальное обвинение по статье о мошенничестве.

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