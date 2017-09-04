Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка

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В Кенсингтонском дворце сообщили, что герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка. При этом Кейт Миддлтон во время беременности не будет участвовать в официальных мероприятиях, так как страдает от токсикоза.

Старший сын принцессы Дианы принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка. Об этом сообщает Газета.ru.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to announce that The Duchess of Cambridge is expecting their third child pic.twitter.com/DZCheAj1RM — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 4 сентября 2017 г.

"Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады объявить, что ожидают третьего ребенка", - сообщается в официальном Twitter Кенсингтонского дворца.

В заявлении также говорится, что Кейт Миддлтон, как и в предыдущие беременности, страдает от токсикоза. Из-за этого до рождения ребенка она больше не будет участвовать в официальных мероприятиях.

У герцога и герцогини уже есть два ребенка – четырехлетний сын Джордж и двухлетняя дочь Шарлотта.

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