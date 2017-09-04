13:04, 04 сентября 2017

Принц Уильям и Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка

Теги:  В мире  великобритания  принц  ребенок

В Кенсингтонском дворце сообщили, что герцог и герцогиня Кембриджские ждут третьего ребенка. При этом Кейт Миддлтон во время беременности не будет участвовать в официальных мероприятиях, так как страдает от токсикоза.

Старший сын принцессы Дианы принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон ждут третьего ребенка. Об этом сообщает Газета.ru.

"Герцог и герцогиня Кембриджские очень рады объявить, что ожидают третьего ребенка", - сообщается в официальном Twitter Кенсингтонского дворца.

В заявлении также говорится, что Кейт Миддлтон, как и в предыдущие беременности, страдает от токсикоза. Из-за этого до рождения ребенка она больше не будет участвовать в официальных мероприятиях.

У герцога и герцогини уже есть два ребенка – четырехлетний сын Джордж и двухлетняя дочь Шарлотта.

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