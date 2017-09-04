ФАС отказалась возбуждать дело в отношении "Альфа-Капитала"

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ФАС не будет возбуждать дело о нарушении конкуренции в отношении УК "Альфа-Капитал". В августе сотрудник компании разослал клиентам информацию о проблемах в банках "Открытие", "Бинбанке", "Московском кредитном банке" и "Промсвязьбанке". Позже его письмо было отозвано.

Федеральная антимонопольная служба решила не возбуждать дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении УК "Альфа-Капитал", сотрудник которой разослал клиентам информацию о проблемах в банках "Открытие", "Бинбанке", "Московском кредитном банке" и "Промсвязьбанке", передает "Интерфакс".

Как пояснили в ФАС, 31 августа из "Альфа-Капитал" направили письмо, свидетельствующее об устранении признаков недобросовестной конкуренции и выполнении предупреждения антимонопольной службы.

18 августа ФАС выдала УК предупреждение. Признаки недобросовестной конкуренции были установлены в рассылке сотрудника "Альфа-Капитал" Сергея Гаврилова в адрес клиентов писем с информацией о наличии проблем у банков.

29 августа ЦБ принял решение о санации банка "Открытие". Потребность в докапитализации предварительно оценивается в 250-400 миллиардов рублей.

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