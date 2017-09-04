Кадыров пригрозил пойти против России, если она поддержит военных Мьянмы

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не собирается поддерживать Москву, если она займет позицию властей Мьянмы в вопросе судьбы мусульман-рохинджа. Этот народ называет себя коренным населением Мьянмы, но официальные власти не признают этих людей своими гражданами.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что осудит позицию Москвы, если она поддержит правительственные войска Мьянмы в конфликте с мусульманами-рохинджа, передает Газета.ru.

"Если даже Россия будет поддерживать тех шайтанов, которые совершают преступления, я против позиции России. У меня есть свое видение, своя позиция", - сообщил Кадыров.

Глава Чечни также прокомментировал предложение отправить войска в Мьянму. Кадыров призвал учитывать географию и заявил, что если бы у него была возможность, то он бы "нанес ядерный удар по тем, кто убивает женщин, детей и стариков".

28 августа МИД России заявил, что осуждает "вылазку" мусульманских боевиков против армии и полиции Мьянмы, которая направлена на "подрыв усилий мьянманских властей и международного сообщества по стабилизации положения в регионе".

4 сентября в Чечне пройдет многотысячный митинг в поддержку мусульман Мьянмы. 3 сентября в Москве около 800 человек собрались на несанкционированный митинг у посольства Мьянмы в центре столицы в поддержку мусульман рохинджа. В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в Мьянме, но призвали не делать поспешных выводов.

Народность рохинджа, мусульмане по вероисповеданию, составляют меньшинство в преимущественно буддийской Мьянме. Власти азиатской республики не хотят признавать их своими гражданами и считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. В результате столкновений за неделю погибли более 400 человек, 2,6 тысяч домов были сожжены.