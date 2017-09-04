Адвокат: показания свидетелей опровергают вину Серебренникова

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Показания свидетелей по делу Кирилла Серебренникова опровергают вину режиссера в хищении 68 миллионов рублей. Об этом заявил в суде его адвокат Дмитрий Харитонов. Защита попросила отменить домашний арест режиссера и избрать ему более мягкую меру пресечения.

Защита Кирилла Серебренникова просит отменить домашний арест режиссёра. По словам адвоката Дмитрия Харитонова, такая мера пресечения была избрана ему без законных на то оснований.

"Находясь в статусе свидетеля, обязательство о явке он не нарушал. Основания о том, что он скрывался, является надуманным", - заявил Харитонов на заседании Мосгорсуда. Его слова приводит ТАСС.

В постановлении суд ссылается на показания экс-главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой, которые, по мнению Харитонова, не указывают напрямую на Серебренникова.

"Показания других вообще его вину опровергают", - добавил адвокат.

Следствие же полагает, что именно режиссер разработал план хищения денег, в том числе за счет создания проекта "Платформа". Однако Серебренников, продолжил Харитонов, не мог обеспечить выделение Министерством культуры денежных средств и подписание документов, так как "это делало правительство".

"Выделение субсидии "Седьмой студии" представляется наиболее актуальной формой поддержки современного искусства, Серебренников создавал "Платформу" не для хищения, а для реализации творческого проекта и об этом пишет само министерство культуры в своей пояснительной записке. Проект был реализован в полном объёме, государство получило все, на что выдавались субсидии", - сказал Харитонов.

Кирилл Серебренников обвиняется в организации хищения более 60 миллионов рублей, выделенных театральной компании "Седьмая студия". По делу также проходят несколько бывших сотрудников компании.